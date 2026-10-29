Хуситы заявили об атаках на НПЗ и аэропорты в Саудовской Аравии

Также хуситы атаковали Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Шестой целью стал штаб командования сил саудовской коалиции в Наджране. По данным хуситов, есть убитые и раненые среди военнослужащих. Представитель движения назвал действия ответом на агрессию против Йемена.