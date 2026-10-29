Хуситы заявили об атаках на НПЗ и аэропорты в Саудовской Аравии
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары по нефтеперерабатывающим заводам и аэропортам в Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель повстанцев Яхьа Сариа.
Среди энергетических объектов были атакованы НПЗ в Рас-Таннуре и объект нефтегазовой компании Saudi Aramco в Абкайке. В обоих случаях хуситы применили баллистические ракеты и заявили о прямых попаданиях. Еще один ракетный удар пришелся по НПЗ в Рабиге.
Также хуситы атаковали Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Шестой целью стал штаб командования сил саудовской коалиции в Наджране. По данным хуситов, есть убитые и раненые среди военнослужащих. Представитель движения назвал действия ответом на агрессию против Йемена.