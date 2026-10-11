При новом ударе по аэропорту Эр-Рияда погиб один человек

За минувшие аэропорт был атакован дважды. В субботу при ракетном ударе там погибли 12 человек, более 300 пострадали. Были обстреляны аэропорты и других городов. Волна атак на гражданские объекты началась после того, как в начале октября хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий.