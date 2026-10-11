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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

При новом ударе по аэропорту Эр-Рияда погиб один человек

12.10.2026, 01:52
При атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, которая произошла вчера днем, погиб один человек — гражданин Пакистана. Пострадали 11 человек. Об этом сообщает управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
Снаряд попал в терминал №4 аэропорта, сообщали ранее в возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции. Там произошел пожар, здание было повреждено. Масштаб повреждений еще оценивают, сообщили в авиационном ведомстве.
За минувшие аэропорт был атакован дважды. В субботу при ракетном ударе там погибли 12 человек, более 300 пострадали. Были обстреляны аэропорты и других городов. Волна атак на гражданские объекты началась после того, как в начале октября хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Война добралась до Эр-Рияда».