Страны Персидского залива предложили признать хуситов террористами

В 2022 году хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией при посредничестве Омана и ООН. Оно было сорвано спустя полтора года — в октябре 2023-го хуситы поддержали нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль. Целью новых атак хуситов стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.