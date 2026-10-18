Страны Персидского залива предложили признать хуситов террористами
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали международное сообщество признать террористической организацией йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы). Это следует из заявления по итогам заседания министров иностранных дел ССАГПЗ.
«Совет министров призывает классифицировать хуситское ополчение как террористическую организацию и обращаться с ним так же строго, как международное сообщество обращается с террористическими группировками, угрожающими безопасности, миру, развитию и процветанию»,— указано в заявлении (цитата по «РИА Новости»). В документе предлагается прекратить какую-либо поддержку хуситов.
В 2022 году хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией при посредничестве Омана и ООН. Оно было сорвано спустя полтора года — в октябре 2023-го хуситы поддержали нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль. Целью новых атак хуситов стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
В Йемене хуситы контролируют столицу Сану, а также запад страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу — альтернативе заблокированному Ормузскому проливу. Кроме того, хуситы приблизились к третьему по величине городу страны — Таизу.