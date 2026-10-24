Посольства США на Ближнем Востоке обновили правила безопасности из-за хуситов

Хуситы поддержали Иран в конфликте с США и Израилем и присоединились к ударам по союзникам стран на Ближнем Востоке весной 2026 года. Летом они объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а осенью взяли под контроль портовый город Моху на западном побережье Йемена. Это позволило им заблокировать подходы к портам, выходящим в Баб-эль-Мандебский пролив, используемый как альтернатива Ормузскому.