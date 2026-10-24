Посольства США на Ближнем Востоке обновили правила безопасности из-за хуситов
Американские посольства на Ближнем Востоке выпустили новые рекомендации для сограждан, которые намереваются посетить регион или живут там. Правила безопасности учитывают возросшую военную активность проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
С начала недели предупреждения выпустили диппредставительства США в ОАЭ, Бахрейне, Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Кувейте, Омане, Катаре, Сирии, Йемене, Израиле и ОАЭ. Посольства предупреждают об ударах хуситов, а также о возможных терактах.
Более подробное обновление появилось на сайте американского посольства в Саудовской Аравии. Диппредставительство обращает внимание на удары хуситов по аэропортам королевства. Рекомендуется передвигаться на автомобильном или железнодорожном транспорте.
Осенью 2014 года шиитское движение Ансар Аллах захватило столицу Йемена Сану, фактически разделив страну на две части. Север и запад контролируют хуситы, а международно признанное правительство страны — юг и восток. Центр государства перенесен в город Аден.
Хуситы поддержали Иран в конфликте с США и Израилем и присоединились к ударам по союзникам стран на Ближнем Востоке весной 2026 года. Летом они объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а осенью взяли под контроль портовый город Моху на западном побережье Йемена. Это позволило им заблокировать подходы к портам, выходящим в Баб-эль-Мандебский пролив, используемый как альтернатива Ормузскому.