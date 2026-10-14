«Королевство чувствует себя немного одиноко»
CNN (Атланта, США)
Почему потраченные на оборону миллиарды долларов не защитили Саудовскую Аравию от нападений хуситов?
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году Саудовская Аравия потратила на оборону $83 млрд, прочно закрепившись в десятке стран с самыми высокими военными расходами в мире. Страна закупила американские истребители, системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, а также ряд образцов современного вооружения у Франции и Великобритании.
Однако саудовцам приходится защищать обширную территорию — страну, площадь которой составляет примерно одну пятую часть США,— при наличии угроз сразу с трех сторон.
С востока Иран выпустил около тысячи ракет и беспилотников по саудовским объектам в ходе наиболее острой фазы конфликта в текущем году. С севера поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в Ираке направляли беспилотники для атак на стратегически важный нефтепровод, пересекающий страну с востока на запад. А с юга поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы обстреливают королевство ракетами, используя укрытия и мобильные пусковые установки в горах Йемена.
Саудовская сторона перехватывает многие ракеты и беспилотники, запускаемые хуситами. Однако некоторым из них удается прорваться. По словам саудовского источника, перед Министерством обороны стоит непростая задача распределения имеющихся систем, поскольку перед атаками уязвимо множество объектов.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Почему хуситы атакуют саудовские аэропорты и как ракеты достигают зоны поражения?
Саудовская Аравия вложила огромные средства в свои вооруженные силы — королевство занимает восьмое место в мире по расходам на вооружение, однако атаки хуситов крайне сложно предотвратить. «Саудовским силам ПВО удается перехватывать часть ракет и беспилотников хуситов, но территория страны настолько велика, что обеспечить надежную и постоянную защиту просто невозможно»,— отмечает Томас Джуно, эксперт по вопросам безопасности из Университета Оттавы.
Другие аналитики напоминают, что даже хваленые израильские системы ПВО не смогли остановить баллистическую ракету, которая в прошлом году едва не попала в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Ответные удары по хуситам и попытки превентивного уничтожения наступательного потенциала этого движения также сопряжены с большими трудностями. Бомбардировки, проведенные США в 2025 году, продемонстрировали, как сложно ликвидировать военные возможности этого вооруженного формирования, значительно возросшие за последние годы — отчасти благодаря консультациям и финансовой поддержке со стороны Ирана.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Иран призывает Саудовскую Аравию к дипломатическому диалогу после эскалации атак со стороны хуситов
Иран призвал своего соперника, Саудовскую Аравию, к дипломатическому урегулированию обостряющегося конфликта с вооруженной группировкой хуситов в Йемене, предупредив, что продолжение военных действий только усугубит ситуацию. Военный аналитик по вопросам обороны и морского транспорта Александру Худистяну заявил телеканалу «Аль-Джазира», что предложение Ирана выступить посредником в переговорах дополняет доказательства того, что атаки хуситов на королевство скоординированы с Тегераном.
После произошедшего в субботу нападения на аэропорт Эр-Рияда президент США Дональд Трамп заявил, что пересмотрит роль Соединенных Штатов в Йемене, добавив, что также рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану.
Эти заявления свидетельствуют об отходе от позиции, обозначенной президентом ранее, когда он говорил, что Вашингтон не будет возобновлять удары по Ирану до завершения промежуточных выборов в США, намеченных на начало следующего месяца.
France Info (Париж, Франция)
Похоже, что после серии нападений йеменских повстанцев-хуситов на Эр-Рияд Саудовская Аравия оказалась брошенной своими союзниками
Королевство открывает для себя слабые места в своей обороне после того, как повстанцы-хуситы в минувшие выходные неоднократно атаковали его аэропорты и энергетические объекты. В результате атак погибло по меньшей мере 13 человек и сотни получили ранения.
Именно во времена кризиса можно увидеть своих настоящих друзей. В этой асимметричной войне против хуситов Саудовская Аравия полагается на своих западных и региональных союзников в преодолении этой угрозы безопасности. Но после ударов в субботу, 10 октября, и воскресенье, 11 октября, Дональд Трамп по-прежнему не решается вмешиваться, и королевство чувствует себя немного одиноко.
Саудовская Аравия действительно подписала Мекканский совместный оборонный пакт — коалицию, в которую входят Турция и Пакистан, но поддержка со стороны Анкары и Исламабада не спешит материализовываться. «Практический вклад этого соглашения будет зависеть от выполнения его положений»,— отмечает Абдулазиз Сагер, стратегический аналитик из Эр-Рияда, в статье для местной газеты. Два союзника Эр-Рияда говорят исключительно об «оборонительной» поддержке. Поэтому они не намерены участвовать в операциях против повстанцев на территории Йемена.