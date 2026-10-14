«Королевство чувствует себя немного одиноко»

Почему потраченные на оборону миллиарды долларов не защитили Саудовскую Аравию от нападений хуситов?

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году Саудовская Аравия потратила на оборону $83 млрд, прочно закрепившись в десятке стран с самыми высокими военными расходами в мире. Страна закупила американские истребители, системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, а также ряд образцов современного вооружения у Франции и Великобритании.

Однако саудовцам приходится защищать обширную территорию — страну, площадь которой составляет примерно одну пятую часть США,— при наличии угроз сразу с трех сторон.

С востока Иран выпустил около тысячи ракет и беспилотников по саудовским объектам в ходе наиболее острой фазы конфликта в текущем году. С севера поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в Ираке направляли беспилотники для атак на стратегически важный нефтепровод, пересекающий страну с востока на запад. А с юга поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы обстреливают королевство ракетами, используя укрытия и мобильные пусковые установки в горах Йемена.

Саудовская сторона перехватывает многие ракеты и беспилотники, запускаемые хуситами. Однако некоторым из них удается прорваться. По словам саудовского источника, перед Министерством обороны стоит непростая задача распределения имеющихся систем, поскольку перед атаками уязвимо множество объектов.