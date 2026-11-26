В Крыму из-за нехватки электричества включили аварийный роуминг
Операторы связи включили в Крыму и Севастополе аварийный роуминг. Причиной стал дефицит электроэнергии.
«Операторы включили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе, чтобы жители и гости полуострова оставались на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества»,— сообщила пресс-служба местного мобильного оператора «Миранда». https://t.me/miranda_media_officially/965
Как поясняли операторы связи, аварийный роуминг позволит жителям Крыма без доплаты использовать сеть другого оператора, если базовые станции одной из сетей станут недоступны.
Проблемы с подачей электричества в Крыму продолжаются с весны из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. 25 ноября на полуострове снизили мощность электросетей на 30%. Ограничения, как сообщал глава республики Сергей Аксенов, будут действовать 10 дней. 9128962