Проблемы с подачей электричества в Крыму продолжаются с весны из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. 25 ноября на полуострове снизили мощность электросетей на 30%. Ограничения, как сообщал глава республики Сергей Аксенов, будут действовать 10 дней. 9128962