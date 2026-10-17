Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного вертолета у границы с Йеменом
Хуситы заявили, что сбили военный вертолет Apache, принадлежащий Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.
Вертолет сбили в районе саудовского города Наджрана, который находится на границе Саудовской Аравии и Йемена. Вертолет «осуществлял враждебные действия против позиций наших сил на границе», заявил представитель группировки. Власти Саудовской Аравии произошедшее не комментировали.