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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
МирКонфликты

Хуситы заявили об уничтожении саудовского военного вертолета у границы с Йеменом

Хуситы заявили, что сбили военный вертолет Apache, принадлежащий Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.
Вертолет сбили в районе саудовского города Наджрана, который находится на границе Саудовской Аравии и Йемена. Вертолет «осуществлял враждебные действия против позиций наших сил на границе», заявил представитель группировки. Власти Саудовской Аравии произошедшее не комментировали.
Два дня назад хуситы отчитывались об уничтожении саудовского истребителя Typhoon.
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