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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
МирКонфликты

Хуситы сообщили об ударе по закрытому аэропорту в Эр-Рияде

Представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил об ударе по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщает йеменское информагентство Saba.
В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары ракетами и беспилотниками по аэропорту. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли 18 человек, не менее 300 получили ранения. Саудовская Аравия закрыла объект до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.
На международный аэропорт имени короля Халида приходится 29% всех пассажирских авиаперевозок страны. Пропускная способность — 112 тыс. человек в день.
В конце октября в Эр-Рияде запланированы Всемирный энергетический конгресс (WPC) и инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), известный как «Давос в пустыне». Атаки хуситов ставят под вопрос возможность проведения мероприятий, однако власти Саудовской Аравии, по данным AFP, намерены предложить гостям добраться до мероприятия альтернативными маршрутами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Война добралась до Эр-Рияда».
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