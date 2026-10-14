Хуситы сообщили об ударе по закрытому аэропорту в Эр-Рияде
Представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа сообщил об ударе по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщает йеменское информагентство Saba.
В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары ракетами и беспилотниками по аэропорту. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли 18 человек, не менее 300 получили ранения. Саудовская Аравия закрыла объект до 17 октября, а авиакомпании отменили рейсы.
На международный аэропорт имени короля Халида приходится 29% всех пассажирских авиаперевозок страны. Пропускная способность — 112 тыс. человек в день.
В конце октября в Эр-Рияде запланированы Всемирный энергетический конгресс (WPC) и инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), известный как «Давос в пустыне». Атаки хуситов ставят под вопрос возможность проведения мероприятий, однако власти Саудовской Аравии, по данным AFP, намерены предложить гостям добраться до мероприятия альтернативными маршрутами.