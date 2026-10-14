Хуситы сообщили об ударе по закрытому аэропорту в Эр-Рияде

В конце октября в Эр-Рияде запланированы Всемирный энергетический конгресс (WPC) и инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), известный как «Давос в пустыне». Атаки хуситов ставят под вопрос возможность проведения мероприятий, однако власти Саудовской Аравии, по данным AFP, намерены предложить гостям добраться до мероприятия альтернативными маршрутами.