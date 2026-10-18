Лавров заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал к дипломатическому урегулированию конфликтов вокруг Ирана и Йемена. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Что касается конфликта Ирана и США, июньский меморандум сторон по-прежнему включает все необходимое для урегулирования, считает Сергей Лавров. «Необходимо ликвидировать первопричины того, что происходит в Ормузском проливе и вокруг него, включая, конечно же, выполнение договоренностей, которые все мы приветствовали»,— сказал он (трансляция велась на странице МИД России во «ВКонтакте»).
Для урегулирования конфликта в Йемене также «есть все основания», подчеркнул Сергей Лавров. «Считаем важным стремиться к тому, чтобы создавать здесь архитектуру, которая будет инклюзивной, будет включать все страны залива, как арабские, так и Исламскую Республику Иран»,— добавил он.