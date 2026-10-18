Лавров заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Для урегулирования конфликта в Йемене также «есть все основания», подчеркнул Сергей Лавров. «Считаем важным стремиться к тому, чтобы создавать здесь архитектуру, которая будет инклюзивной, будет включать все страны залива, как арабские, так и Исламскую Республику Иран»,— добавил он.