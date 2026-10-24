Аэропорт Эр-Рияда возобновляет работу после угроз и ударов хуситов
Международный аэропорт им. короля Халеда в Эр-Рияде с воскресенья возобновит работу двух терминалов для внутренних и международных рейсов. Об этом администрация аэропорта сообщила в соцсети X.
Аэропорт откроют спустя две недели после ракетного удара хуситов, при котором погибли 13 человек. Эта атака была самым смертоносным терактом против Саудовской Аравии с 2015 года. После этого хуситы атаковали объект еще несколько раз — в последний раз группировка отчитывалась об ударе по аэропорту вчера.
Вскоре после сообщения о возобновлении работы авиагавани движение «Ансар Аллах» (хуситы) назвало ее военной целью для своих вооруженных сил. Группировка предостерегла международные, региональные и местные авиакомпании, а также пассажиров и персонал от полетов через аэропорт.
Ответственность за возможные последствия от ударов по гражданскому объекту, если он продолжит работать, руководство группировки переложило на власти Саудовской Аравии. Аэропорт, по заявлению хуситов, больше «никогда не будет безопасным» местом.