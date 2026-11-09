SANA: Сирия не станет отправлять войска в Йемен для защиты Саудовской Аравии

Представитель сирийских властей сообщил SANA, что текущее военное сотрудничество двух стран сосредоточено на подготовке войск, развитии их потенциала и обмене опытом. В следующем месяце начнутся координационные визиты саудовских чиновников в Сирию, а в перспективе партнерство может перерасти в договор о взаимной обороне или присоединение Дамаска к Мекканскому пакту (оборонному соглашению, подписанному в августе Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией), пишет сирийское агентство.