SANA: Сирия не станет отправлять войска в Йемен для защиты Саудовской Аравии
Власти Сирии не планируют отправлять войска в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов, несмотря на укрепление оборонного сотрудничества с Саудовской Аравией. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники в Йемене сообщило, что тысячи сирийских военных якобы уже прибыли в страну для участия в боях с хуситами на стороне правительственных сил. 7 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Дамаск направил в королевство ограниченный контингент военных инструкторов и советников.
Помимо этого, Дамаск также начал оказывать королевству и дипломатическую поддержку. 8 ноября МИД страны выступил с осуждением атак хуситов на объекты в столице Саудовской Аравии.
Представитель сирийских властей сообщил SANA, что текущее военное сотрудничество двух стран сосредоточено на подготовке войск, развитии их потенциала и обмене опытом. В следующем месяце начнутся координационные визиты саудовских чиновников в Сирию, а в перспективе партнерство может перерасти в договор о взаимной обороне или присоединение Дамаска к Мекканскому пакту (оборонному соглашению, подписанному в августе Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией), пишет сирийское агентство.
Эр-Рияд столкнулся с эскалацией противостояния с проиранскими хуситами в июле, после чего начал привлекать союзников для укрепления своей обороны. Сирия стала сближаться с Эр-Риядом и Вашингтоном после свержения режима Башара Асада в 2024 году.