Лидеры ЕС не смогли согласовать семилетний бюджет
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать долгосрочный союзный бюджет на 2028-2034 годы. Следующая встреча состоится на саммите 17-18 декабря.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что для него отсутствие результата стало ожидаемым. «Представления о том, каким образом его (бюджет,— "Ъ") следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного»,— сказал он на пресс-конференции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры о бюджете могут возобновиться только летом, если страны ЕС не достигнут соглашения до конца декабря. Он допустил, что обсуждение будет проходить под большим давлением с риском введения переходного периода и временных мер.
По информации Euronews, председатель Евросовета Антониу Кошта организовал консультации между странами в небольших группах, чтобы те смогли быстрее достичь единой позиции. Источники телеканала сообщили, что Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, которые выступают за ограничение расходов бюджета ЕС, отказались участвовать в предложенном формате консультаций.