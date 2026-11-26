Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что для него отсутствие результата стало ожидаемым. «Представления о том, каким образом его (бюджет,— "Ъ") следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного»,— сказал он на пресс-конференции.