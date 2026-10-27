Эр-Рияд хочет откупиться от хуситов

Договариваясь о транше с Тегераном, саудовская сторона сделала акцент на том, что договоренности о предоставлении хуситам финансовой помощи были заключены еще несколько лет назад — в рамках сепаратных соглашений о поддержании режима прекращения огня в Йемене. По этим условиям Эр-Рияд обязался предоставлять средства для выдачи зарплат государственным служащим в районах, контролируемых хуситами, и для восстановления гражданской инфраструктуры Йемена.