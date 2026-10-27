Эр-Рияд хочет откупиться от хуситов
Иран и Мекканский альянс впервые встретились
Иран и страны Мекканского оборонного альянса (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) провели в Тегеране 26 октября первые совместные переговоры, посвященные урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В ходе контактов саудовская сторона передала Ирану послание для его регионального союзника — йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). В нем говорится, что королевство готово оказать группировке финансовую помощь в обмен на прекращение ракетно-дроновых нападений через границу. По некоторым данным, Саудовская Аравия уже доставила в Тегеран для хуситов $1 млрд наличными.
Четырехсторонние переговоры в Тегеране, которые стали первой встречей высокого уровня между Исламской Республикой и странами Мекканского оборонного альянса, были организованы секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Делегацию Саудовской Аравии возглавил министр обороны королевства Халид бен Сальман, пакистанскую — командующий армией Асим Мунир, турецкую — глава Национальной разведывательной службы Турции Ибрахим Калын. С иранской стороны на встрече кроме господина Резаи присутствовали президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Центральными темами переговоров помимо общего анализа ситуации и обсуждения перспективы нового обмена ударами между США и Ираном стало обострение в Йемене, где активизировавшееся движение «Ансар Аллах» продолжает совершать трансграничные атаки на критическую инфраструктуру Саудовской Аравии. «Участники договорились продолжить диалог для укрепления сотрудничества на уровне четырех региональных стран, в том числе в целях обеспечения мира и безопасности»,— говорится в совместном заявлении, принятом по итогам четырехсторонних контактов.
Как подчеркнул после встречи МИД Саудовской Аравии, переговоры в Тегеране — это часть совместных усилий, «направленных на снижение напряженности между сторонами текущего кризиса, поощрение диалога и поиск дипломатических решений».
«Королевство рассчитывает, что стороны конфликта позитивно и конструктивно примут результаты этого визита и продолжающиеся усилия Катара и Пакистана для разрешения кризиса путем диалога и дипломатии»,— отмечается в заявлении ведомства в соцсети X. Отдельно Эр-Рияд указал на «важность открытия каналов для переговоров, чтобы предотвратить возобновление военной эскалации в регионе и подготовить почву для достижения соглашения, которое положит конец кризису».
Как заявили пакистанские источники Reuters, переговоры были сконцентрированы на согласовании системы безопасности в регионе. Причем речь шла не только о прекращении хуситских нападений на Саудовскую Аравию, но и о предотвращении новой фазы вооруженного конфликта между Ираном и США.
По данным Reuters, господин Мунир по согласованию с США представил иранским властям мирную инициативу, которая соответствует интересам как Вашингтона, так и Тегерана. Ее содержание не разглашается. Известно только то, что государства Мекканского оборонного альянса выразили готовность выступить посредниками в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.
Как утверждают источники Israel Hayom, помимо прочего в ходе контактов Саудовская Аравия попросила Иран передать хуситам $1 млрд в обмен на прекращение огня. Эти средства были привезены в Тегеран на борту саудовского военно-транспортного самолета, уточнили собеседники газеты.
Договариваясь о транше с Тегераном, саудовская сторона сделала акцент на том, что договоренности о предоставлении хуситам финансовой помощи были заключены еще несколько лет назад — в рамках сепаратных соглашений о поддержании режима прекращения огня в Йемене. По этим условиям Эр-Рияд обязался предоставлять средства для выдачи зарплат государственным служащим в районах, контролируемых хуситами, и для восстановления гражданской инфраструктуры Йемена.
Взамен от хуситов ожидали соблюдения режима прекращения огня и отказ от атак на королевство. В последние месяцы члены «Ансар Аллах» утверждали, что Саудовская Аравия нарушила свои обязательства и поэтому они начали против нее боевые действия. И вот теперь, судя по всему, Эр-Рияд намерен вернуться к прежней сделке.