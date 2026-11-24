Йеменские войска усилили оборону Адена из-за приближения хуситов
Руководство вооруженных сил Йемена перебросило дополнительные войска в город Аден на юге страны, где находится международно признанное правительство республики. Вызвано это тем, что хуситы подошли уже совсем близко к городу и сейчас находятся от него на расстоянии примерно 60 км, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.
В последние дни Аден подвергается постоянным ракетным ударам и атакам беспилотников, рассказывает Reuters. Опрошенные агентством эксперты считают, что оборону города существенно осложняют разногласия между вооруженными группировками. В правительстве Йемена, однако, заявили, что обороняющие Аден подразделения действуют под единым командованием.
23 ноября вооруженные силы Йемена сообщали, что хуситы запустили в направлении Адена баллистическую ракету. По данным военных, она упала в городе Дамар.