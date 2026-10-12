WSJ: Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для отражения ракетных атак хуситов
12.10.2026, 12:12
Саудовская Аравия испытывает дефицит систем ПВО, чтобы перехватывать все ракеты и беспилотники, которые хуситы запускают по территории королевства. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страны, и перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить дворцы и энергетическую инфраструктуру»,— уточнили собеседники газеты.
Королевство также обратилось за помощью к Пакистану, рассказали источники WSJ. Кроме того, Эр-Рияд рассматривает возможность привлечения иностранных бойцов для поддержки йеменского правительства в борьбе с хуситами. По данным издания, саудовские власти активизировали поиск дипломатических путей урегулирования конфликта.
С начала октября хуситы трижды ударили по аэропорту Эр-Рияда. При последней атаке погибли более 10 человек, свыше 300 — получили ранения. Накануне воздушная гавань приостановила работу.