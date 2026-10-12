WSJ: Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для отражения ракетных атак хуситов

Королевство также обратилось за помощью к Пакистану, рассказали источники WSJ. Кроме того, Эр-Рияд рассматривает возможность привлечения иностранных бойцов для поддержки йеменского правительства в борьбе с хуситами. По данным издания, саудовские власти активизировали поиск дипломатических путей урегулирования конфликта.