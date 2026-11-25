Беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами-хуситами, нанес удар по самому высокому небоскребу в столице Саудовской Аравии. Это произошло уже второй раз менее чем за неделю. В результате здание, в котором располагается суверенный фонд благосостояния королевства, вновь получило повреждения. Новые удары подчеркивают трудности, с которыми сталкивается королевство, пытаясь организовать в Йемене силы для борьбы с хуситами. В настоящее время повстанцы контролируют территории, возвышающиеся над Красным морем, Баб-эль-Мандебским проливом и Аденским заливом — важнейшими водными путями для морской торговли.