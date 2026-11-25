«Хуситы наращивают военный потенциал»
Йеменские повстанцы усилили атаки на Саудовскую Аравию: реакция мировых СМИ
Группировка йеменских хуситов нанесла новый удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. На этот раз беспилотник попал в небоскреб саудовского государственного инвестфонда, пострадали 11 человек. Это событие стало одной из центральных тем во многих иностранных СМИ, которые пытаются понять, к чему приведет дальнейшая эскалация конфликта.
Al Jazeera (Доха, Катар)
Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщает об 11 пострадавших в результате атаки хуситов
Группировка хуситов ведет обстрелы саудовских аэропортов, объектов нефтяной инфраструктуры и офисных зданий. Это произошло после того, как в июле на фоне противостояния между США и Ираном в Йемене вновь разгорелся замороженный прежде гражданский конфликт. Из-за этих атак было отменено большинство международных рейсов в Эр-Рияд, а Саудовская Аравия была вынуждена перенести или отменить крупные международные мероприятия, в том числе Кубок Азии по футболу.
В Йемене война привела к масштабному гуманитарному кризису: с июля сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Хуситы захватили обширные территории, вынудив силы, поддерживающие признанное на международном уровне правительство (которое, в свою очередь, пользуется поддержкой Саудовской Аравии), в этом месяце отступить на значительные расстояния. Коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит массированные авиаудары.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Йеменские хуситы совершили вторую попытку атаковать самое высокое здание в столице Саудовской Аравии
Беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами-хуситами, нанес удар по самому высокому небоскребу в столице Саудовской Аравии. Это произошло уже второй раз менее чем за неделю. В результате здание, в котором располагается суверенный фонд благосостояния королевства, вновь получило повреждения. Новые удары подчеркивают трудности, с которыми сталкивается королевство, пытаясь организовать в Йемене силы для борьбы с хуситами. В настоящее время повстанцы контролируют территории, возвышающиеся над Красным морем, Баб-эль-Мандебским проливом и Аденским заливом — важнейшими водными путями для морской торговли.
По данным источников, накануне ударов власти не оповестили жителей Эр-Рияда об опасности. Они также добавили, что людей из этого здания эвакуировали еще несколько недель назад — из-за угроз со стороны хуситов. Как сообщила саудовская служба гражданской обороны, в результате атаки пострадали 11 человек: 4 граждан Египта, 3 — Непала, 2 — Индии и 2 — Саудовской Аравии.
Israel Hayom (Тель-Авив, Израиль)
Хуситы наращивают военный потенциал, готовясь к новой войне
В Йемене складывается тревожная ситуация: террористическая организация хуситов в последнее время активизировала вербовку и расширила применение передовых технологий, чтобы укрепить свой контроль над страной. Это свидетельствует о постепенном усилении поддерживаемой Ираном группировки. Если США и Израиль возобновят военные действия против Тегерана, хуситы могут присоединиться к ответному удару Ирана.
Источник, знакомый с положением дел, сообщил изданию Israel Hayom, что демографические тенденции также играют на руку хуситам. По словам источника, численность населения на подконтрольных им территориях в 2,5 раза превышает население южного Йемена. Общая численность населения страны в настоящее время оценивается примерно в 43 млн человек. Кроме того, жители районов, удерживаемых хуситами,— это преимущественно молодежь, а семьи там обычно большие.
Нынешнее наращивание военного потенциала может позволить хуситам расширить географию атак, нацелив их на объекты инфраструктуры в странах Персидского залива. Группировка уже совершает нападения на нефтяные объекты, аэропорты и финансовые центры в Саудовской Аравии, приобретая при этом ценный оперативный опыт. Кроме того, контроль хуситов над территорией вокруг Баб-эль-Мандебского пролива дает им широкие возможности для блокирования судоходства в этом стратегически важном водном пути.
Террористическая организация также внедряет все более сложные технологии. Йеменские источники, на которые ссылаются СМИ стран Персидского залива, сообщают, что хуситы начали использовать сканирование отпечатков пальцев и проверку мобильных телефонов для установления личности гражданских лиц в южной провинции Таиз, где одноименный город до сих пор остается в осаде.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
«Они не верят в свободу»: йеменцы готовятся бежать от наступающих на Аден хуситов
В сентябре поддерживаемые Ираном хуситы разгромили правительственные силы Йемена, а теперь нацелились на Аден. Бойцы хуситов стягиваются к северу и востоку от города, начиная окружать территорию, контролируемую правительством… Хотя отряды повстанцев пока находятся примерно в 80 км к северу от Адена, люди опасаются, что правительственные силы не смогут отразить новый натиск — особенно после того, как в сентябре они стали свидетелями стремительного краха правительственных войск и союзных формирований.
С 2015 года Аден служит резиденцией йеменского правительства, пользующегося поддержкой Саудовской Аравии. Правительство Йемена перебросило значительную часть своих сил для защиты Адена и прилегающих районов; на прошлой неделе было объявлено о передислокации бойцов с юго-западного побережья в сторону этого портового города.
Хуситы официально не заявляли о планах захватить Аден, однако они сосредоточили войска в районах, контроль над которыми позволил бы перерезать северные и восточные пути, ведущие к Адену. Силы хуситов начали наносить удары по Адену и его окрестностям, положив конец относительной безопасности, которой город славился на протяжении многих лет. Жители с тревогой наблюдают, как взрывы звучат все ближе, а число людей, вынужденных покинуть свои дома в соседних районах и прибывающих в город, продолжает расти.