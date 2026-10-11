Хуситы атаковали аэропорт Эд-Даммама в Саудовской Аравии
12.10.2026, 01:07
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Эд-Даммаме. Об этом заявил представитель движения Яхья Сария.
Власти Саудовской Аравии выясняют масштаб ущерба от удара по аэропорту, заявили в главном управлении гражданской авиации Саудовской Аравии. О пострадавших не сообщалось.
Очевидец, который находился на борту самолета, выруливавшего по рулежной дорожке в аэропорту Эд-Даммама, сообщил Reuters, что около 20:30 мск в воскресенье увидел, как снаряд упал на взлетно-посадочную полосу рядом с несколькими самолетами. Произошел пожар. По словам очевидца, самолет вернулся обратно к месту посадку, где пассажиры высадились и получили указание покинуть аэропорт.
Атака на гражданский объект была одной из четырех «операций», которые провели боевики за 10 и 11 октября на территории Саудовской Аравии, заявил Сария. За сутки хуситы обстреляли аэропорт в Эр-Рияде, что привело к гибели 12 человек, а также атаковали газовый объект «Шугадам» и НПЗ «Танаджиб», принадлежащих государственной компании Saudi Aramco.