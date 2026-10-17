WSJ: Иран помог хуситам организовать атаку на аэропорт в Эр-Рияде

В июле Тегеран направил два авиарейса на территории под контролем хуситов — официально для перевозки йеменских паломников и делегатов. Однако, как утверждают источники издания, на самом деле на борту находились иранские военные специалисты из КСИР, а также системы наведения, взрыватели и комплектующие для БПЛА. Просаудовские силы попытались сорвать прилет второго борта ударом по ВПП в Сане, но удар привел к резкой эскалации конфликта.