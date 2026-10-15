Хуситы рвутся в город
ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Таизе
Осада третьего по величине в Йемене города Таиз, которую радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) усиливает с 4 октября, привела к прекращению доставки гуманитарной помощи местному населению. Об этом заявила 14 октября Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), уточнив, что почти 600 тыс. жителей города остались без продовольствия. В эти дни хуситы и правительственные силы Йемена развернули ожесточенные бои за господствующие высоты вокруг Таиза, захват которых будет означать установление полного контроля над городом.
В своем заявлении ВПП отметила, что потеряла возможность доставлять помощь более чем 600 тыс. жителей йеменского Таиза, который 4 октября оказался в окружении вооруженных сил группировки «Ансар Аллах». С учетом того, что ООН в сентябре потеряла связь также с общинами на западном побережье страны, отрезанными от помощи ВПП в Йемене остаются 800 тыс. человек. «Мы обеспокоены эскалацией конфликта, но еще больше нас беспокоит растущее число людей, до которых мы больше не можем добраться,— заявил представитель ВПП в Йемене Эль-Хидир Далум.— Ситуация может быстро перерасти в гуманитарную катастрофу, если помощь не сможет безопасно достичь тех, кто в ней больше всего нуждается».
Таиз — это третий по численности город в Йемене. До недавнего времени этот населенный пункт, который связывает контролируемый хуситами север и занимаемый силами центрального правительства юг, оставался под контролем правительственных сил. Однако в последние недели хуситы повели на него наступление, стремясь захватить город и всю провинцию.
Победа откроет боевикам, близким к Ирану, возможность захватить важнейшие населенные пункты на юге, в том числе ставку центрального правительства — город Аден.
В своем обращении к йеменской нации, приуроченном к годовщине восстания 1963 года против британского колониального правления в Южном Йемене, глава Президентского руководящего совета (ПРС; центрального органа исполнительной власти) Рашад аль-Алими пообещал продолжить усилия по прорыву осады Таиза. «Я говорю вам: Таиз, который выдержал годы осады благодаря мужеству своего населения, способен преодолеть и это испытание,— подчеркнул лидер ПРС, выступая 13 октября.— Мы верим в стойкость его жителей и решимость героев наших вооруженных сил, служб безопасности и сил народного сопротивления. Мы будем и дальше делать все, что в наших силах, чтобы защитить город, открыть его дороги и облегчить страдания его жителей».
Господин аль-Алими поручил кабинету министров и местным органам власти немедленно мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы доставить необходимое продовольствие и медикаменты в Таиз, помочь беженцам и найти пути прорыва блокады.
В эти дни члены «Ансар Аллах» попытались выбить подразделения правительственных сил Йемена с важнейшей господствующей высоты — горы Джабаль-Сабир, расположенной недалеко от города Таиз. С этой вершины радикалы могут простреливать буквально каждый метр города, включая жилые кварталы, правительственные здания и оставшиеся линии снабжения Таиза. Возможный захват горы Джабаль-Сабир йеменскими боевиками будет означать неминуемое падение самого Таиза и коренной перелом в войне на юге Йемена.
Как утверждают источники издания Yemen Monitor в «Ансар Аллах», группировка начала перебрасывать к Таизу до 40% своих полицейских сил для участия в боевых действиях, включая силы правопорядка из столицы — Саны.
Представители правительственных войск утверждают, что делают максимум, чтобы спасти ситуацию. «Национальная армия и народное сопротивление (имеются в виду добровольческие формирования, сражающиеся на стороне регулярных войск.— “Ъ”) оказывают ожесточенное сопротивление и доблестно отбивают атаки ополченцев, несмотря на используемую хуситами огневую мощь — высокоточные ракеты, беспилотники и танки»,— заявил официальный представитель йеменской армии Абдул-Басит аль-Бахер.
С начала гражданской войны в Йемене в 2014 году Таиз в силу своих географических особенностей не раз оказывался в полной осаде. В июле 2015 года хуситы в рамках наступательной операции закрыли все три основных въезда в город, из-за чего в Таизе почти полностью иссякли продовольствие, питьевая вода и медикаменты. Город спасло только то, что правительственные войска, освобождавшие в тот момент Аден при поддержке Саудовской Аравии, оттянули на себя часть хуситских подразделений и тяжелой техники.