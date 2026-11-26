Для оценки текущего инфляционного давления аналитики используют темпы роста цен с исключением сезонности в пересчете на год. По расчетам авторов Telegram-канала «Твердые цифры», в октябре показатель вырос до 13,3% с 6,4% в сентябре. Ускорение во многом объясняется индексацией тарифов ЖКХ: по оценке Егора Сусина, на нее пришлось почти три четверти месячного прироста цен. Снижение цен на бензин, напротив, сдерживало инфляцию. Без учета ЖКХ и топлива текущие темпы роста цен в октябре, по расчетам «Твердых цифр», составили 6,5–7% в пересчете на год. По оценке Егора Сусина, в среднем за три месяца инфляция в пересчете на год с учетом сезонности — около 9%. В ноябре инфляция в таком же выражении пока складывается на уровне 5,5–6,5%, считает он.