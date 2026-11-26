Годовая инфляция превысила 7%
Мониторинг цен
По данным Росстата, годовая инфляция в октябре ускорилась с 6,35% до 6,87%, а к 23 ноября, по информации Минэкономики, достигла 7,17%. Потребительские цены отдельно в октябре выросли на 0,99% против 0,35% в сентябре. В ноябре за неделю с 17-го по 23-е они увеличились на 0,3% против 0,19% неделей ранее. Около половины недельного прироста обеспечило подорожание огурцов, турпоездок и бензина (после октябрьского снижения он вновь дорожает: за последнюю отчетную неделю — на 0,52%). Однако, отмечает Егор Сусин из Газпромбанка, и по остальной корзине рост цен был заметным.
Для оценки текущего инфляционного давления аналитики используют темпы роста цен с исключением сезонности в пересчете на год. По расчетам авторов Telegram-канала «Твердые цифры», в октябре показатель вырос до 13,3% с 6,4% в сентябре. Ускорение во многом объясняется индексацией тарифов ЖКХ: по оценке Егора Сусина, на нее пришлось почти три четверти месячного прироста цен. Снижение цен на бензин, напротив, сдерживало инфляцию. Без учета ЖКХ и топлива текущие темпы роста цен в октябре, по расчетам «Твердых цифр», составили 6,5–7% в пересчете на год. По оценке Егора Сусина, в среднем за три месяца инфляция в пересчете на год с учетом сезонности — около 9%. В ноябре инфляция в таком же выражении пока складывается на уровне 5,5–6,5%, считает он.
Оценки устойчивой инфляции за октябрь разнятся. По расчетам «Твердых цифр», базовая инфляция с учетом сезонности в пересчете на год замедлилась с 7,2% в сентябре до 5,3% в октябре, без учета туристических услуг — с 7,5% до 5,7%. В то же время медианный темп роста цен увеличился с 5,5% до 6,3%, а взвешенный медианный — с 3,9% до 7,2%. Устойчивое инфляционное давление аналитики оценивают в 5–6% в пересчете на год. Расчеты Райффайзенбанка также указывают на замедление роста цен по устойчивым компонентам: с 0,65% в сентябре до 0,4% в октябре с исключением сезонности.
Даже замедление текущих темпов роста цен не остановит ускорения годовой инфляции из-за низкой базы конца 2025 года, отмечают в Райффайзенбанке. Так, при снижении месячного темпа роста цен по устойчивым компонентам с исключением сезонности в ноябре и декабре их годовой прирост, по расчетам банка, увеличится до 6,2%. Ожидания аналитиков относительно дальнейшего замедления годовых темпов роста цен на топливо и плодоовощную продукцию пока не оправдались. Ноябрьская инфляция, считают в Райффайзенбанке, заметно повышает вероятность сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 2