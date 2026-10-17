FT: хуситы берут в осаду третий по величине город Йемена Таиз
В Йемене хуситы вплотную приблизились к третьему по величине городу страны — Таизу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свидетельства местных жителей. В случае захвата города боевикам откроется путь на Аден, где базируется международно признанное правительство, указывает издание.
«Все основные въезды в Таиз ... оказались в зоне боевых действий», — пишет FT. По словам местных жителей, бои начались так быстро, что у них не было возможности эвакуироваться в безопасные районы.
Люди сообщают о нехватке продовольствия, медикаментов и топлива, а также о резком росте цен на них. По словам собеседников FT, они опасаются захвата города и уличных боев, но боятся уезжать, так как тогда придется пересекать линию фронта.
«Таиз всегда был настоящим очагом антихуситского сопротивления, и это родной город президента [Рашада аль-Алими]», — рассказал FT научный сотрудник аналитического центра New America Адам Барон. По его словам, установление контроля над городом имеет не только стратегическое, но и символическое значение.
В 2015 году хуситы уже пытались блокировать Таиз. Нынешняя осада города свидетельствует о неспособности правительственных войск сохранить контроль над обширными территориями пригорода, которые более 10 лет назад стали убежищем для жителей. На этот раз многие жители пригорода переехали в Таиз, что усугубило гуманитарную ситуацию, пишет FT.