Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА и три ракеты хуситов
Саудовская Аравия сбила четыре беспилотника и три ракеты, запущенные движением «Ансар Аллах» (хуситы) в сторону королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.
Из заявления следует, что в сторону южного региона королевства летели четыре беспилотника. Еще три баллистические ракеты были запущены в сторону восточного региона. О целях ударов и пострадавших пока неизвестно.
В восточном регионе и округе Эль-Хардж, расположенном в центральной части Саудовской Аравии (входит в состав Эр-Рияда), было объявлено чрезвычайное положение. Вскоре власти гражданской обороны Саудовской Аравии заявили об устранении угрозы.
Reuters пишет, что атаки произошли в то время, когда аравийская коалиция, в которую также входят ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан и Египет, возобновила авиаудары по позициям хуситов. По данным агентства Saba, сегодня утром был атакован район Аль-Моха в провинции Таиз.
Наращивать удары силы коалиции начали 4 октября, после того как хуситы провели серию ударов с применением ракет и беспилотников против объектов саудовской компании Aramco в Эр-Рияде и на Хурайсе. 5 октября международно признанное правительство Йемена объявило о начале операции по освобождению территорий, подконтрольных хуситам.