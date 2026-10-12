139 мигрантов погибли при крушении судна по пути из Джибути в Йемен
12.10.2026, 06:11
Минимум 139 человек погибли после того, как судно с 300 мигрантами перевернулось во время плавания из Джибути в Йемен. Еще 84 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) ООН.
Судно перевернулось в ночь с 8 на 9 октября в районе Гухере, к северу от портового города Обок в Джибути. По данным МОМ, на борту перевернувшегося судна находились 305 человек, спасти удалось 82 пассажиров. Среди погибших числятся 15 детей.
Мигранты направлялись в Йемен по Восточному маршруту, который пролегает от Африканского Рога к более богатым странам Персидского залива. Как отмечает Reuters, ситуация на маршруте осложняется вооруженными конфликтами в странах региона, в частности — в Эфиопии.
Согласно данным МОМ, в 2025 году на Восточном маршруте погибли или пропали без вести более 900 человек. Поток желающих проплыть по пути вырос на 18%.