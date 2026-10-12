139 мигрантов погибли при крушении судна по пути из Джибути в Йемен

Мигранты направлялись в Йемен по Восточному маршруту, который пролегает от Африканского Рога к более богатым странам Персидского залива. Как отмечает Reuters, ситуация на маршруте осложняется вооруженными конфликтами в странах региона, в частности — в Эфиопии.