Хуситы отчитались об ударах по аэропортам в Саудовской Аравии
Проиранское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отчиталось о новых ударах по территории Саудовской Аравии. Всего атаковано семь целей, среди которых — международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.
Кроме того, под удары попали международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране и авиабаза Хамис-Мушаит. В течение суток хуситы также атаковали объект крупнейшей в стране нефтегазовой компании Saudi Aramco в провинции Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, а также нефтепровод «Восток — Запад».
В «Ансар Аллах» подчеркивают, что наносят удары в ответ на атаки саудовских вооруженных сил. По информации хуситов, за последние сутки подконтрольная им столица Сана, а также другие города были атакованы 100 раз.
Эр-Рияд поддерживает международное правительство Йемена, которое после конфликта 2014 года базируется в городе Адене. Отношения хуситов и Саудовской Аравии обострились 13 июля после удара по аэропорту Саны — столицы Йемена, которую контролирует «Ансар Аллах». С того момента хуситы значительно продвинулись по территории Йемена и заняли большинство территорий западного побережья страны.