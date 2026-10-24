Хуситы отчитались об ударах по аэропортам в Саудовской Аравии

Кроме того, под удары попали международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране и авиабаза Хамис-Мушаит. В течение суток хуситы также атаковали объект крупнейшей в стране нефтегазовой компании Saudi Aramco в провинции Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, а также нефтепровод «Восток — Запад».