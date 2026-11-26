Суд в Белграде арестовал главреда Informer Вучичевича на 30 дней
Суд в Белграде отправил под арест на 30 суток владельца и главного редактора сербского телеканала Informer Драгана Вучичевича. Его подозревают в систематическом распространении ложной информации.
По версии обвинения, в прямых эфирах на телевидении и в социальных сетях Вучичевич сеял панику и призывал к жестокому обращению с протестующими. Сам медиаменеджер вину отрицает.
Полиция задержала Драгана Вучичевича 25 ноября — через несколько дней после победы оппозиционного «Студенческого списка» на парламентских выборах. Партия бывшего президента Александра Вучича «Сербская прогрессивная партия» публично выражала поддержку Драгану Вучичевичу после его задержания.