Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии
Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении ракетного удара по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом сообщил представитель военного крыла хуситов, бригадный генерал Яхья Сариа. Он заявил, что баллистическая ракета поразила цель прямым попаданием.
Кроме того, хуситы сообщили об атаке при помощи беспилотника на международный аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии, что привело к нарушению авиасообщения. Под обстрелом также оказался нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре.
В арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате двух баллистических ракет, запущенных хуситами в сторону Эр-Рияда. По данным управления гражданской обороны Саудовской Аравии, обломки ракет нанесли повреждения зданию, строящемуся объекту и автомобилю, при этом информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Хуситы также заявили об ударах баллистическими ракетами по двум военно-транспортным самолетам в аэропорту города Наджран и на авиабазе Хамис-Мушайт, отметив, что атаки достигли поставленных целей.