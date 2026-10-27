Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

В арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате двух баллистических ракет, запущенных хуситами в сторону Эр-Рияда. По данным управления гражданской обороны Саудовской Аравии, обломки ракет нанесли повреждения зданию, строящемуся объекту и автомобилю, при этом информация о жертвах и пострадавших не поступала.