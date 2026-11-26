Макрон: успехи России в сельском хозяйстве бьют по французским аграриям
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие российского сельского хозяйства наносит ущерб французским аграриям. Он добавил, что Россия из клиента Франции превратилась в ее конкурента.
Эммануэль Макрон связал развитие сельского хозяйства в России с глобальным изменением климата. «Из-за климатического потепления им удается собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами»,— сказал президент Франции.
По словам господина Макрона, геополитическая напряженность привела к тому, что Франция потеряла часть своих рынков сбыта. Россия и другие прежние покупатели теперь конкурируют с французскими производителями, добавил он.
В августе 2014 года Россия запретила ввоз продовольственных и сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы. Впоследствии Россия неоднократно продлевала ограничения.