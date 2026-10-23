Депутаты Европарламента призвали внести хуситов в список террористов
Депутаты Европарламента (ЕП) осудили атаки движения Ансар Аллах (йеменские хуситы) на Саудовскую Аравию и призвали Совет ЕС внести их в европейский список террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.
Депутаты назвали действия йеменского движения грубым нарушением международного гуманитарного права, которое привело к жертвам среди мирного населения и усугублению гуманитарного кризиса. Члены парламента призвали признать террористическими как военное и политическое крылья хуситов, так и их руководство.
Кроме того, ЕП осудил удары группировки по Израилю и ОАЭ, атаки на коммерческое судоходство в Красном море, а также морскую блокаду Саудовской Аравии, которая вызывает рост цен на энергоносители в Европе.
В документе также осуждаются поставки хуситами оружия и технологий со стороны Ирана. ЕП призвал заморозить все европейские активы и каналы финансирования, связанные с движением.