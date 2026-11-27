«Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое. Думаю, и другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось»,— сказал Дональд Трамп в разговоре с американскими военнослужащими.