Трамп о завершении конфликта на Украине: для танго нужны двое
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет завершить российско-украинский конфликт. Он добавил, что Украина и НАТО также заинтересованы в достижении мира.
«Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое. Думаю, и другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось»,— сказал Дональд Трамп в разговоре с американскими военнослужащими.
По словам президента США, он продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной, но «это непросто».