Саудовская Аравия заявила о поражении «ракетных объектов» хуситов
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая борьбу с йеменскими хуситами, заявила о проведении военной операции, «направленной на нейтрализацию источников угрозы». Как сообщают AFP и Reuters, это произошло на фоне сообщений хуситов о нанесении ударов по объектам инфраструктуры в Саудовской Аравии и Йемене.
Представитель коалиции генерал-майор саудовских ВВС Турки аль-Малики сообщил, что силы коалиции уничтожили четыре пусковые установки для баллистических ракет и пять тоннелей, которые хуситы использовали для хранения ракет. Господин аль-Малики добавил, что силы коалиции нанесли удар по складу ракет, подчеркнув, что вся операция была «сосредоточена на том, чтобы перерезать пути снабжения хуситов в районах Йемена, находящихся под их контролем».
В последние несколько недель хуситы нанесли чувствительные удары по саудовским объектам инфраструктуры. 9 октября в результате атаки хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 13 человек и более 300 получили ранения.