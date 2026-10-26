Саудовская Аравия заявила о поражении «ракетных объектов» хуситов

Представитель коалиции генерал-майор саудовских ВВС Турки аль-Малики сообщил, что силы коалиции уничтожили четыре пусковые установки для баллистических ракет и пять тоннелей, которые хуситы использовали для хранения ракет. Господин аль-Малики добавил, что силы коалиции нанесли удар по складу ракет, подчеркнув, что вся операция была «сосредоточена на том, чтобы перерезать пути снабжения хуситов в районах Йемена, находящихся под их контролем».