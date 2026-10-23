Два человека погибли при атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии
При нападении йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме в Саудовской Аравии погибли два человека — гражданин Саудовской Аравии и гражданин Индии. Еще восемь получили ранения. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление Генерального управления гражданской авиации королевства (GACA).
В ведомстве не уточнили, какого рода атака была совершена. Хуситы, в свою очередь, заявили ,что аэропорт был одним из объектов, которые они обстреливали беспилотниками и ракетами последние два дня. Представитель движения Яхья Сария утверждает, что удары привели к приостановке работы аэропорта. В то же время Главное управление гражданской авиации королевства, а также посольство США в Эр-Рияде сообщают, что аэропорт работает в штатном режиме, однако возможны задержки и отмены рейсов.
Нападение на международный аэропорт в Даммаме произошло вечером 21 октября. Среди других целей хуситов указаны аэропорт Абхи, здание штаб-квартиры Минобороны страны в Эр-Рияде и объекты компании Saudi Aramco в Янбу. Яхья Сария заявил об успешном поражении объектов. Саудовская Аравия пока не подтвердила эти сообщения.
С начала октября аэропорты королевства регулярно подвергаются ударам со стороны хуситов. Движение указывает, что атаки будут продолжаться до завершения блокады со стороны Саудовской Аравии. Они призывают авиаперевозчиков отменять рейсы, считая аэропорты своими законными целями. На данный момент при атаках на аэропорты в Эр-Рияде, Абхе и Даммаме погибли не менее 21 человека, сотни получили ранения. Самой смертоносной стала атака 10 октября на аэропорт Эр-Рияда, жертвами которой стали 18 человек.