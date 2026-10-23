Два человека погибли при атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии

Нападение на международный аэропорт в Даммаме произошло вечером 21 октября. Среди других целей хуситов указаны аэропорт Абхи, здание штаб-квартиры Минобороны страны в Эр-Рияде и объекты компании Saudi Aramco в Янбу. Яхья Сария заявил об успешном поражении объектов. Саудовская Аравия пока не подтвердила эти сообщения.