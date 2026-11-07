Хуситы заявили о гибели 27 человек при ударе Саудовской Аравии по Йемену
При атаке Саудовской Аравии по округу, прилегающему к подконтрольной хуситам столице Йемена, погибли 27 человек, 36 пострадали. Об этом заявил представитель Минздрава в правительстве, сформированном движением «Ансар Аллах».
Большинство жертв удара — женщины, дети и сотрудники гражданской обороны, заявил представитель министерства Анис аль-Асбахи. «Удары пришлись по машинам скорой помощи, бригадам гражданской обороны и медикам непосредственно во время проведения ими спасательных и эвакуационных работ»,— написал он в соцсети X.
Число жертв может вырасти по мере продолжения поисково-спасательных операций и разбора завалов, заявил господин аль-Асбахи.