«G8 — более мощный формат, чем G7»,— сказал Дональд Трамп в разговоре с американскими военнослужащими. По его словам, на встречах в формате G7 «они обсуждают только Россию». Он добавил, что в таких случае он спрашивал участников неформального клуба: «А почему же тогда здесь нет России?»