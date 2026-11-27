Трамп: G7 менее интересный формат, чем G8 с участием России
Президент США Дональд Трамп считает формат G7 менее интересным, чем G8 с участием России.
«G8 — более мощный формат, чем G7»,— сказал Дональд Трамп в разговоре с американскими военнослужащими. По его словам, на встречах в формате G7 «они обсуждают только Россию». Он добавил, что в таких случае он спрашивал участников неформального клуба: «А почему же тогда здесь нет России?»
Президент США также напомнил, что Вашингтон направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на саммит G20, который в 2026 году пройдет в Майами. «Я не знаю (приедет ли Владимир Путин,— "Ъ"), но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать»,— добавил он.
Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран клуба должна была пройти в Сочи, но за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8 после включения Крыма в состав РФ.