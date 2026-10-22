Один человек погиб и восемь ранены при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Один человек погиб, еще восемь пострадали при атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме в Саудовской Аравии. Об этом сообщило Генеральное управление гражданской авиации (GACA). По данным ведомства, пострадавших госпитализировали.
В сообщении не уточняется, какого рода атака была совершена. В последнее время аэропорты королевства неоднократно подвергались ударам снарядов со стороны йеменских хуситов.
Ранее в тот же день Министерство энергетики королевства сообщило о гибели двух человек после падения перехваченного средствами ПВО БПЛА, сообщает катарская «Аль-Джазира». Беспилотник целился в объект нефтяного месторождения Шайба компании Saudi Aramco.