С хуситами — по-хуситски

Саудовская Аравия находится под ударом из-за вооруженного конфликта в Йемене, однако она готова пройти этот тест на устойчивость. Об этом заявил 12 октября министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. «Это нелегкий тест на устойчивость, и Саудовская Аравия готова пройти проверку им,— подчеркнул он.— События последних недель серьезны, и наш ответ (хуситам.— “Ъ”) должен быть столь же серьезным». Как подчеркнул принц, несмотря на обострение в регионе, Эр-Рияд продолжит реализацию Vision 2030 — своей национальной программы, направленной на диверсификацию экономики, а также будет работать над развитием своей энергетической системы и промышленности.