С хуситами — по-хуситски
Эр-Рияд пообещал адекватный ответ йеменским боевикам
12.10.2026, 17:24
Саудовская Аравия пообещала продолжить поставки нефти своим зарубежным покупателям вопреки напряженной ситуации в регионе и дать йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) адекватный военный ответ на удары по ее аэропортам. Заявление прозвучало 12 октября на полях 25-го Мирового энергетического конгресса в Эр-Рияде. Накануне королевство открыло у себя крупнейшее международное отраслевое мероприятие, несмотря на ракетный удар хуситов по столичному аэропорту и напряженную ситуацию в соседнем Йемене, где операция, объявленная неделю назад центральным правительством страны, вступила в кульминационную стадию.
Саудовская Аравия находится под ударом из-за вооруженного конфликта в Йемене, однако она готова пройти этот тест на устойчивость. Об этом заявил 12 октября министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. «Это нелегкий тест на устойчивость, и Саудовская Аравия готова пройти проверку им,— подчеркнул он.— События последних недель серьезны, и наш ответ (хуситам.— “Ъ”) должен быть столь же серьезным». Как подчеркнул принц, несмотря на обострение в регионе, Эр-Рияд продолжит реализацию Vision 2030 — своей национальной программы, направленной на диверсификацию экономики, а также будет работать над развитием своей энергетической системы и промышленности.
Заявление министра энергетики Саудовской Аравии прозвучало во время Мирового энергетического конгресса, который открылся в Эр-Рияде 11 октября. «Эр-Рияд — столица энергетической безопасности, и ваше присутствие здесь сегодня это доказывает,— подчеркнул принц Абдель Азиз, обращаясь к участникам форума.— Наша встреча не означает, что риски исчезли». Однако, подчеркнул министр, королевство смело смотрит вперед и продолжит играть свою роль крупного поставщика нефти. «В саудовском словаре нет слова "страх",— подчеркнул он.— Мы, саудовцы, бесстрашный, воинственный и решительный народ».
Открытие форума состоялось несмотря на то, что хуситы, развивающие наступательную операцию в Йемене, продолжают удары по энергетической и транспортной инфраструктуре саудовского королевства — главного союзника йеменского центрального правительства.
10 октября хуситы нанесли самый кровопролитный за десятилетие удар по территории Саудовской Аравии, атаковав терминалы №3 и №4 международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде (см. “Ъ” от 11 октября).
Погибли 12 человек и более 300 получили ранения. На следующий день, когда экстренные службы устраняли последствия субботней трагедии, боевики совершили новую атаку на столичную воздушную гавань. Как проинформировало Управление гражданской авиации Саудовской Аравии, на сей раз в результате обстрела погиб один человек.
Вечером 11 октября между министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил МИД аравийского государства, обсуждалась эскалация в Йемене, а также пути ее урегулирования. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Тегерана, господин Аракчи выразил обеспокоенность событиями в Йемене, однако добавил, что любые военные решения «будет усугублять текущую ситуацию». Тегеран, который выступает главным покровителем хуситов, в очередной раз предложил Эр-Рияду свои посреднические услуги в диалоге с движением «Ансар Аллах».
Но саудовские власти пока продолжают поиск иностранной военной помощи, готовясь к затяжному конфликту. Как сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ), королевство ищет дополнительные средства противовоздушной обороны у зарубежных партнеров, а также рассматривает возможность отправки в Йемен иностранных наемников для поддержки сил центрального правительства.
В связи с эскалацией конфликта фактический лидер Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман принимает усиленные меры безопасности. Наследник престола, как утверждают информированные собеседники WSJ, постоянно перемещается между дворцами с развитой бункерной системой и находится под защитой специально отобранной группы телохранителей.
Операция «Рассвет Йемена», объявленная правительственными силами страны более недели назад, тем временем набирает обороты.
12 октября правительственные войска усилили давление на хуситов в провинции Таиз, которая представляет собой главный транспортный и логистический узел, соединяющий северные районы страны, контролируемые хуситами, и южные провинции, находящиеся в руках правительства. В этот день правительственные войска обрушили на отряды «Ансар Аллах» волну воздушных атак, в то время как хуситы предприняли попытку отвоевать свои позиции на побережье.
Как утверждает центральное правительство, за неделю операции «Рассвет Йемена» потери хуситов составили около 12 тыс. убитых и раненых. Однако пока это не принесло перелома в конфликте в пользу правительственных сил.