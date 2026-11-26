Пока, впрочем, такие оптимистичные прогнозы не сбываются. «Вклад ИИ сдерживает то, что значительная часть "железа" ввозится, а импорт по действующим правилам вычитается из показателя ВВП»,— объясняют в «Эйлер». Согласно расчетам аналитиков, в третьем квартале импорт оборудования для ИИ снизил американский ВВП примерно на 1,5 процентного пункта. В первом полугодии на Мексику пришлось 34,5% от совокупного американского импорта серверов, на Тайвань — 36%. При этом доля Китая в объеме ввезенного компьютерного оборудования упала до 2% с 60,4% в 2017 году (начало первого президентского срока Дональда Трампа).