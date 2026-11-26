Интеллект мешает росту
Импорт оборудования для ИИ снизил темпы увеличения ВВП США
Вложения в развитие технологий искусственного интеллекта пока не увеличивают, а сдерживают темпы роста американской экономики. Это происходит из-за большой доли импорта (по правилам он вычитается из ВВП) в поставках оборудования, необходимого для развития ИИ. По подсчетам аналитиков компании «Эйлер», такой ввоз в третьем квартале «отнял» у роста ВВП США примерно 1,5 процентного пункта. Это, впрочем, не помешало показателю выйти на максимальный за три года уровень — 4,3% в годовом выражении: рост экономики поддержали потребительские траты и государственные расходы.
США в третьем квартале этого года резко нарастили ввоз оборудования для дата-центров из-за рубежа: 28% от совокупного объема импорта пришлось на закупки иностранных полупроводников, компьютеров, комплектующих и различного телекоммуникационного оборудования, подсчитали для “Ъ” аналитики компании «Эйлер». Рост поставок был связан с приближением даты вступления в силу (4 декабря) пошлин в размере 15% на импорт продукции из поликремния (слитки, пластины, солнечные элементы и различные модули). Такие товары нужны в том числе для организации энергоснабжения дата-центров, поэтому их компании начали закупать в значительных объемах заранее.
От инвестиций в ИИ в США ждут многого: внедрение технологии в рабочие процессы должно сократить издержки и повысить производительность труда.
Аналитики Oxford Economics в начале 2026 года прогнозировали, что масштабные вложения американских компаний в ИИ добавят к росту ВВП 0,4 п. п.
Пока, впрочем, такие оптимистичные прогнозы не сбываются. «Вклад ИИ сдерживает то, что значительная часть "железа" ввозится, а импорт по действующим правилам вычитается из показателя ВВП»,— объясняют в «Эйлер». Согласно расчетам аналитиков, в третьем квартале импорт оборудования для ИИ снизил американский ВВП примерно на 1,5 процентного пункта. В первом полугодии на Мексику пришлось 34,5% от совокупного американского импорта серверов, на Тайвань — 36%. При этом доля Китая в объеме ввезенного компьютерного оборудования упала до 2% с 60,4% в 2017 году (начало первого президентского срока Дональда Трампа).
Стремительно растущий импорт оборудования для ИИ не только сдерживает рост ВВП, но и влияет на инфляцию в Штатах. «Сильный спрос, в том числе со стороны ИИ-инвестиций, вместе с высокой инфляцией удерживают ФРС в режиме повышения ставок. На наш взгляд, это уже сказывается на жилищных инвестициях, которые сократились на 3,4%»,— сказал “Ъ” эксперт по глобальным активам «Эйлер» Беннетт Керр.
Вкладывая миллиарды долларов в развитие ИИ и строительство дата-центров, компании конкурируют за ресурсы (электроэнергия и стройматериалы) с предприятиями других отраслей.
Рост спроса на ресурсы приводит к повышению их стоимости. Для того чтобы компенсировать возросшие расходы, предприятия повышают цены на конечную продукцию, что, в свою очередь, ускоряет общий уровень инфляции в США. Так, к концу третьего квартала цены на оборудование для обработки данных в США выросли на 13% в годовом выражении.
Впрочем, несмотря на все эти факторы, американский ВВП устойчиво растет. Согласно опубликованной 25 ноября второй, пересмотренной оценке, в третьем квартале ВВП США вырос на 4,3% год к году, продемонстрировав наиболее высокие темпы роста с третьего квартала 2023 года. «Прирост обеспечило совпадение сильных инвестиций с ускорением потребления. Рост потребительских расходов пересмотрен до 4,2% с 3,8%, что добавило 2,8 п. п., а госрасходы прибавили еще 1 п. п.»,— поясняют аналитики «Эйлер». Показатель в третьем квартале поддержали преимущественно обеспеченные домохозяйства, чье благосостояние выросло вместе с ростом ИИ-акций, а также достаточно стабильная ситуация на американском рынке труда.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 2