Не менее 50 человек погибли при ракетном ударе хуситов в Йемене

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Боевые действия обострились в сентябре. В настоящее время в Йемене хуситы контролируют столицу, а также запад страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. Они также приблизились к третьему по величине городу страны — Таизу.