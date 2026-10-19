Не менее 50 человек погибли при ракетном ударе хуситов в Йемене
Число погибших в результате ракетного удара шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по лагерю войск международно признанного правительства Йемена в провинции Шабва составило не менее 50 человек, сообщает CGTN. По словам заместителя губернатора провинции Фахада аль-Халифи, еще более 100 человек получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Гражданская война в Йемене идет с 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Боевые действия обострились в сентябре. В настоящее время в Йемене хуситы контролируют столицу, а также запад страны, включая выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу. Они также приблизились к третьему по величине городу страны — Таизу.