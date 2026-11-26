Трамп: США предоставляют Ирану все возможности для заключения сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что победа Соединенных Штатов над Ираном близка. По его словам, Вашингтон предоставляет Тегерану все возможности для заключения сделки.
«Победа уже близко. Честно говоря, она наступит тогда, когда я этого захочу»,— сказал Дональд Трамп в разговоре с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.
Одновременно президент США выразил сомнения в том, что Иран «воспользуется шансом заключить сделку».