Хуситы заявили о более 100 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки
14.10.2026, 04:57
Авиация и ракетные войска Саудовской Аравии за сутки нанесли 104 удара по районам Йемена, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари. По его словам, в результате были в том числе поражены гражданские объекты. Есть погибшие и пострадавшие.
«Целью стали объекты гражданской инфраструктуры в столице Сане, а также в провинциях Дамар, Таиз, Амран, Лахдж, Эль-Джауф, Мариб, Саада и Ходейда. Атаки проводились с применением самолетов F-15 и Typhoon, поднявшихся с авиабаз Хамис-Мушайт и Таиф, а также с помощью ракетных обстрелов со стороны Наджрана»,— указано в заявлении Яхья Сари в соцсети X.
Представитель движения «Ансар Аллах» также уточнил, что общее число авиационных и ракетных ударов, нанесенных Саудовской Аравией с момента последней эскалации конфликта, превысило 2,28 тыс.