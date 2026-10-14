Хуситы заявили о более 100 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

«Целью стали объекты гражданской инфраструктуры в столице Сане, а также в провинциях Дамар, Таиз, Амран, Лахдж, Эль-Джауф, Мариб, Саада и Ходейда. Атаки проводились с применением самолетов F-15 и Typhoon, поднявшихся с авиабаз Хамис-Мушайт и Таиф, а также с помощью ракетных обстрелов со стороны Наджрана»,— указано в заявлении Яхья Сари в соцсети X.