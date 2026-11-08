Саудовские власти признали повреждение офиса Saudi Aramco от хуситского обстрела

Сообщения о попадании в офис Saudi Aramco появились после того, как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что ее средства ПВО уничтожили несколько баллистических ракет, запущенных в направлении королевства. Как отметил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, две ракеты были выпущены в сторону Эр-Рияда, а еще одна — в направлении Восточной провинции королевства.