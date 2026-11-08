Саудовские власти признали повреждение офиса Saudi Aramco от хуситского обстрела
Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что здание компании Saudi Aramco в Эр-Рияде получило повреждения в результате обстрела хуситов. Как сообщает «Аль-Джазира», представители министерства уточнили, что административное здание было повреждено «падающими осколками», жертв нет.
Ранее информационные агентства сообщили о повреждении башни, принадлежащей Saudi Aramco и расположенной в Финансовом квартале имени короля Абдаллы (KAFD). В квартале располагаются более 140 компаний и 25 региональных штаб-квартир международных фирм.
Сообщения о попадании в офис Saudi Aramco появились после того, как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что ее средства ПВО уничтожили несколько баллистических ракет, запущенных в направлении королевства. Как отметил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, две ракеты были выпущены в сторону Эр-Рияда, а еще одна — в направлении Восточной провинции королевства.