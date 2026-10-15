Хуситы атаковали дворец президента Йемена в Адене

Хуситы заявили, что нанесли удар по «штабу военных операций», а также по складам оружия. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет о нескольких громких взрывах в районе дворца. По информации AFP, при атаке погибли четыре человека. В президентском дворце также находится международно признанное правительство Йемена.