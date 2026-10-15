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МирКонфликты

Хуситы атаковали дворец президента Йемена в Адене

Вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили ракетами по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене (временная столица Йемена). Об этом сообщает подконтрольное хуситам агентство SABA. Информацию подтвердили Reuters два источника в правительстве Йемена.
Хуситы заявили, что нанесли удар по «штабу военных операций», а также по складам оружия. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет о нескольких громких взрывах в районе дворца. По информации AFP, при атаке погибли четыре человека. В президентском дворце также находится международно признанное правительство Йемена.
В 2022 году хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией при посредничестве Омана и ООН. Оно было сорвано спустя полтора года — в октябре 2023-го хуситы поддержали нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль. Целью новых атак хуситов стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
О ситуации в Йемене — в материале «Ъ» «Хуситы рвутся в город».
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