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01 июля, понедельник
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Новости
16:03
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
16:09
МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца
17:56
Медведев: компании «поплатятся» за необоснованное повышение цен на топливо
16:23
Страховку по вкладам расширят
16:44
При наводнении в Иркутской области погибли 12 человек
18:20
ФАС одобрила создание СП Ford и «Соллерс»
17:47
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
17:20
Каждый четвертый российский бизнесмен видит угрозу в цифровизации
17:10
«Транснефть» заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
17:04
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
16:53
Google разработала аналог AirDrop
16:48
Швейцарские акции выросли в цене, не торгуясь на биржах ЕС
16:39
X5 Retail Group и Hoff запустили формат «магазин в магазине»
16:32
В Крыму нашли источник слухов о дорогом отдыхе на полуострове
16:28
Суданские военные наняли канадских лоббистов для улучшения имиджа
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Тема
(обновлено: 01.07.2019)
Электромобили
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1
Электромобили зашумели по команде
В ЕС вступили в силу правила по их оснащению генератором шума
4
По автомагистралям пускают ток
В Германии и Швеции строят дороги, на которых электромобили могут подзаряжаться на ходу
6
Коммунизм плюс электрификация автопрома
Китай начинает новый этап развития рынка электромобилей
3
Электромобили скоро подешевеют
Их использование к 2022 году будет не дороже обычных машин, считают в BCG
6
Морозы и жара разряжают электромобили
Эксперты признали это вслед за автовладельцами
Электробусы ушли с маршрута
Группа ГАЗ не смогла на фоне санкций выйти на тендер Москвы
Самокаты потянулись на юг
Как сервисы проката пытаются заработать на смене времен года
Электромобили заряжают льготами
Фонд «Сколково» хочет пустить их на выделенные полосы и платные дороги
4
«Норникель» пересаживается на электромобили
Компания обеспечит BASF сырьем и площадью для завода в Харьявалте
Москве предъявляют электробусы
Поездки в них пока будут бесплатными
Tesla порадовала инвесторов отчетностью
Акции компании подскочили на 11%
2
Британия пустит правительственный автопарк на электричество
в соответствии с государственным планом Road to Zero
2
Нефтяники пересаживаются на электромобили
Они видят альтернативный источник доходов в быстрорастущем рынке
Tesla припаркуется в «Связном»
Ритейлер начнет продавать электромобили через интернет-магазин
3
Электромобили захватывают дороги
К 2030 году их число может достичь 220 млн
2
Электробусы подешевели за счет сервиса
Москва пытается сэкономить на ремонте общественного транспорта
6
Зеленый транспорт заряжают от государства
Меры поддержки электромобилей разработают к лету
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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