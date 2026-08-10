Китайские электромобили бьют рекорды продаж в Европе

Продажи китайских электромобилей в Европе достигли рекордного уровня: за первые пять месяцев 2026 года было реализовано 171,8 тыс. машин. Их доля на рынке стран Западной Европы выросла до 14,2%, сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитического агентства Schmidt Automotive Research. В прошлом году аналогичный показатель составил 9,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Основными драйверами роста продаж эксперты называют высокий спрос в Великобритании — главном европейском рынке для китайских автомобилей, а также всплеск покупок в Италии.

Вместе с тем сооснователь Schmidt Automotive Research Маттиас Шмидт полагает, что пик поставок электромобилей из Китая уже пройден. ЕС ввел на них пошлины до 35,3% (сверх стандартных 10%). По словам эксперта, сейчас производители переключаются на подзаряжаемые гибриды, которые пока не облагаются дополнительными пошлинами ЕС. Эта лазейка будет закрыта в течение года, поэтому сейчас китайские компании максимально используют ее для наращивания продаж, предлагая на европейском рынке уже более 120 различных моделей.

Екатерина Наумова