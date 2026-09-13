WSJ: доля Tesla на рынке электромобилей в США превысила 50%

Доля корпорации Tesla на американском рынке электромобилей в августе достигла 52%. Тем самым компания существенно укрепила позиции в сравнении с 41% в 2025 году. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Motor Intelligence.

Как отмечает WSJ, рост доли Tesla в США отражает не столько хорошие показатели компании, сколько тот факт, что результаты ее конкурентов еще хуже. С начала года продажи корпорации в США упали на 16%, составив 325,4 тыс. При этом, как пишет WSJ, продажи других производителей электромобилей сократились в этот период на 30%.

Аналитики, которых цитирует WSJ, считают, что восстановление показателей Tesla связано с тем, что у потребителей, которые хотят купить электромобиль, все меньше альтернатив. Причина этого в том, что в условиях общего снижения спроса и сложностей на рынке многие традиционные автопроизводители отказываются от электромобилей.

В 2025 году продажи Tesla падали во многих странах из-за сочетания целого ряда факторов: общего спада на рынке, устаревания модельного ряда компании, отмены субсидий на электромобили в США, политической деятельности основателя Илона Маска, вызвавшей недовольство многих покупателей. Однако в текущем году ситуация улучшилась: во втором квартале Tesla продала на 25% больше электромобилей, а ее выручка выросла на 26%.

Яна Рождественская