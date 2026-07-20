Электромобили в Германии подешевели на 18% с 2020 года

Цены электромобилей в Германии с поправкой на инфляцию снизились с 2020 по 2025 год на 18%. Это следует из совместного исследования Международного совета по чистому транспорту и германского Института Фраунгофера. По их подсчетам, в тот же период средняя цена на автомобили с двигателем внутреннего сгорания выросла на 2%.

Номинальная цена без учета инфляции автомобилей с ДВС выросла на 24%, а цена на электромобили осталась без изменений. Авторы исследования отмечают, что снижение цен во многом связано с удешевлением аккумуляторов электромобилей. В 2020–2025 годах их номинальная цена снизилась на 21–24%, а реальная — на 35–37%.

Однако на рынке представлено мало небольших бюджетных электромобилей. Общее число моделей электромобилей, которые можно купить в Германии, выросло с 38 в 2020-м до 159 в 2025-м. При этом только 14% из них можно отнести к бюджетному сегменту.

При сравнении цен в 2020 и 2025 годах исследователи оценивали сопоставимые модели электромобилей. Из-за увеличения числа моделей более высокого класса цена на средний электромобиль в этот период выросла на 42%, с €38 тыс. до €54 тыс.

«Средняя цена выросла, но это совершенно другие автомобили — это как сравнивать вишни с яблоками»,— отметил профессор Института Фраунгофера Патрик Плетц.

При подготовке исследования авторы основывались на данных германского объединения автомобилистов ADAC.

Яна Рождественская