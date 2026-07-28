Новый виток Evolute

Дистрибуторы и дилеры электромобилей и гибридов массово отменяют скидки на популярные машины. Более того, по ряду моделей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — образовался дефицит. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Дилеры и дистрибуторы массово сокращают скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии) в условиях увеличения спроса, рассказали опрошенные “Ъ” собеседники в отрасли. Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов уточняет, что дополнительные скидки постепенно сворачиваются на востребованные модели. «Если еще весной многие бренды активно стимулировали спрос, то сейчас на популярные гибриды и электромобили необходимость в дополнительных скидках постепенно исчезает»,— вторит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова.

По словам господина Иванова, максимальная скидка на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга уже снижена до 500 тыс. руб. (с 925 тыс. руб.).

В Минпромторге ранее говорили, что корректировка программ поддержки спроса на электромобили и гибриды действительно обсуждается, но пока действуют старые условия. По информации собеседников “Ъ” среди дилеров и лизинговых компаний, на деле скидка на льготное приобретение NEV-автомобилей в лизинг урезана с 1 июля. Аналогичная корректировка планируется относительно программы льготного автокредитования, вероятно, до конца года, рассказали “Ъ” два источника.

По данным коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, средняя цена нового электромобиля от производителя, официально представленного на рынке, за последний месяц поднялась на 2,5%, до 3,16 млн руб. «Заметного роста средней цены на новые гибридные автомобили в июне — начале июля на "Авто.ру" не зафиксировано. Она держится на уровне 7 млн руб.»,— добавляет он.

Повышенный спрос спровоцировал дефицит по ряду моделей гибридов и электромобилей, рассказали “Ъ” участники рынка.

Особенно заметна нехватка автомобилей Evolute: новых моделей бренда фактически не осталось, а очередь на них составляет два-три месяца, рассказывает господин Шкурыгин.

В первую очередь это касается Evolute i-Space и Evolute i-Joy, по которым уже сформирован «большой банк контрактов» по всей стране, уточняет Николай Иванов. «Только в "Рольф" речь идет примерно о 400 автомобилях, по которым клиенты уже внесли предоплату и ожидают поставки»,— рассказывает он. Дефицит по машинам марки, считает топ-менеджер, может сохраниться как минимум в августе. Также заметна нехватка гибридных версий Voyah, добавляет господин Шкурыгин.

В компании-производителе Evolute рассказали “Ъ”, что в связи с высоким спросом на отдельные модели действительно сформировалась очередь на поставку автомобилей. «Для сокращения времени ожидания производственная программа уже увеличена, что позволит в ближайшее время нарастить объемы поставок в дилерскую сеть»,— заявили там.

Валерий Маркелов, глава «Росатом Сеть зарядных станций», в интервью “Ъ” в июле: Сдерживающим фактором для рынка остается рост финансовой нагрузки на покупателей электромобилей.

Всплеск интереса к автомобилям на новых источниках энергии начался после событий на топливном рынке, напоминает Ольга Петрова. Просмотры соответствующих моделей на сайте «Авилона» выросли более чем в пять раз, количество обращений по гибридам — примерно на 30–40%, говорит топ-менеджер. Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отмечает тренд на сокращение времени, требуемого для продажи NEV-автомобилей. По его словам, гибриды за счет своей универсальности и так неплохо продавались, а электромобилям топливный кризис придал резкое ускорение. «Товар до последнего времени был не самым востребованным. Однако все эти проблемы "зарядок на трассах мало, зимой расход энергии неприлично высокий" меркнут на фоне погасших табло на АЗС»,— считает господин Мигаль.

По данным «Автостата», продажи новых гибридов и электромобилей с 29 июня по 19 июля относительно среднего недельного значения в первой половине года выросли в 1,8 раза, до 2,14 тыс. штук и 326 штук соответственно. Лидеры в сегменте электромобилей в первом полугодии — Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

Во втором полугодии высокий интерес к NEV-автомобилям сохранится: если в первом доля таких машин была около 9%, то во втором она может выйти на 13–14%, считает господин Иванов. При этом резкого роста цен не ожидается, прогнозирует Ольга Петрова. «Скорее, продолжится тенденция последних недель: на самые востребованные модели будут постепенно исчезать скидки, а по отдельным автомобилям могут появляться очереди»,— резюмирует она.

Наталия Мирошниченко