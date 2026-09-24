Bentley представила свой первый электромобиль

23 сентября Bentley представила линейку своих первых полностью электрических автомобилей. Линейка получила название Torcal в честь национального парка в Испании Торкаль-де-Антекера.

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В ассортименте есть две модели — Torcal, в которой основной упор сделан на комфорте и дизайне, и Torcal S — с более мощным и быстрым двигателем. Первая модель с двигателем мощностью 810 л/с может развивать скорость до 250 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с. Вторая с двигателем 880 л/с — до 260 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,9 с.

Батарея обеих моделей заряжается с 10% до 80% за 16 минут. Запас хода с полным зарядом — 600 км. Обе модели при помощи специальных динамиков воспроизводят звук мотора классических бензиновых автомобилей Bentley. Компания отмечает, что это сделано не только ради имиджа, но и в целях безопасности, чтобы звук приближающегося электромобиля слышали пешеходы.

Обе модели производятся на британском заводе в городе Кру. Первые поставки Torcal и Torcal S на европейский рынок будут осуществлены уже в этом году. Продажи в США начнутся в 2027 году.

Евгений Хвостик