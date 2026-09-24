Bentley представила свой первый электромобиль
23 сентября Bentley представила линейку своих первых полностью электрических автомобилей. Линейка получила название Torcal в честь национального парка в Испании Торкаль-де-Антекера.
В ассортименте есть две модели — Torcal, в которой основной упор сделан на комфорте и дизайне, и Torcal S — с более мощным и быстрым двигателем. Первая модель с двигателем мощностью 810 л/с может развивать скорость до 250 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с. Вторая с двигателем 880 л/с — до 260 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,9 с.
Батарея обеих моделей заряжается с 10% до 80% за 16 минут. Запас хода с полным зарядом — 600 км. Обе модели при помощи специальных динамиков воспроизводят звук мотора классических бензиновых автомобилей Bentley. Компания отмечает, что это сделано не только ради имиджа, но и в целях безопасности, чтобы звук приближающегося электромобиля слышали пешеходы.
Обе модели производятся на британском заводе в городе Кру. Первые поставки Torcal и Torcal S на европейский рынок будут осуществлены уже в этом году. Продажи в США начнутся в 2027 году.
Появление Torcal стало результатом более долгого перехода Bentley к электромобилям, чем предполагалось изначально. Первый серийный электромобиль марки планировали на 2025 год, затем срок перенесли на 2026-й, а разработку и совершенствование гибридных приводов сделали промежуточным приоритетом.
Первоначальная стратегия, объявленная в 2020 году, предусматривала оставить с 2026 года только гибриды и электромобили, а с 2030 года выпускать новые машины исключительно с полностью электрической силовой установкой. В 2025 году Bentley пересмотрела этот план: гибридные автомобили решили производить как минимум до 2035 года, поэтому Torcal запускается не как немедленная замена всей линейки, а в рамках более постепенного перехода.