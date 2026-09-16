На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
Завод «Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом». Предприятие планирует выпустить до 10 тыс. автомобилей в 2026-2027 годах при темпах в 20 машин в день. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика «Атома» — АО «Кама» — Игорь Поваразднюк, передает «Интерфакс».
Электромобиль «Атом»
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Господин Поваразднюк отметил, что уровень локализации «Атома» составляет до 70%, что делает его «самым высоколокализованным электромобилем» в России. Электрокар уже начали передавать первым клиентам по предзаказам.
Открытые предпродажи «Атома» начались в апреле 2026 года. Электромобиль стоит 3,98 млн руб., но с учетом программы льготного кредитования — 3,055 млн руб. «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт·ч — это обеспечивает запас хода около 500 км. В «Каме» сообщали, что до конца года планируют передать покупателям минимум 3 тыс. электромобилей.
В производственной схеме «Атома» разделены разработка и выпуск: электромобиль создала «Кама», а серийное производство организовано на мощностях завода «Москвич». Эту площадку ранее выбирали в том числе из-за технологической базы, качества производства и репутации в автомобильной индустрии.
Отдельным элементом проекта стала аккумуляторная система: в 2024 году сообщалось, что «Рэнера» совместно с «Камой» должна создать литий-ионную батарею для линейки «Атома», причем разработка батареи шла параллельно разработке и испытаниям самого электрокара. Таким образом, проект складывается не только из операций на автозаводе, но и из разработки отдельных компонентов.
При этом высокая доля локализации не означает полного отказа от внешних поставок: полноценное производство автомобилей без иностранных полупроводников и некоторых других узлов сборки в России пока невозможно, поэтому перспективы российских автопроизводителей во многом зависят от цепочек поставок комплектующих.