На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»

Завод «Москвич» запустил массовое производство электромобилей «Атом». Предприятие планирует выпустить до 10 тыс. автомобилей в 2026-2027 годах при темпах в 20 машин в день. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика «Атома» — АО «Кама» — Игорь Поваразднюк, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль «Атом»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Электромобиль «Атом»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Господин Поваразднюк отметил, что уровень локализации «Атома» составляет до 70%, что делает его «самым высоколокализованным электромобилем» в России. Электрокар уже начали передавать первым клиентам по предзаказам.

Открытые предпродажи «Атома» начались в апреле 2026 года. Электромобиль стоит 3,98 млн руб., но с учетом программы льготного кредитования — 3,055 млн руб. «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт·ч — это обеспечивает запас хода около 500 км. В «Каме» сообщали, что до конца года планируют передать покупателям минимум 3 тыс. электромобилей.