Зарядное переустройство

Спрос на зарядку для электромобилей и гибридов, спровоцированный перебоями с топливом, вызвал резкий рост трафика у операторов электрозарядных станций и всплеск интереса инвесторов к этому бизнесу. Средняя загрузка сети в Москве вплотную подошла к порогу окупаемости, компании фиксируют очереди в популярных локациях и планируют установку дополнительных станций. Дальнейший рост рынка упирается в необходимость увеличения продаж электромобилей и гибридов, наличия свободной мощности, а также улучшения качества сервиса самих станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На электрозарядные станции с надеждой смотрят уже не только владельцы электромобилей, но и инвесторы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ На электрозарядные станции с надеждой смотрят уже не только владельцы электромобилей, но и инвесторы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рост загрузки электрозарядных станций (ЭЗС) в условиях перебоев с топливом резко повысил спрос на их установку. Как рассказал “Ъ”, заместитель гендиректора по развитию оператора Punkt E (крупнейший оператор ЭЗС, включает 1,6 тыс. станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ) Александр Мироненко, c начала лета спрос на франшизу бренда вырос на 200%. В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) подтвердили “Ъ” рост интереса со стороны частных инвесторов, которые вкладываются в установку ЭЗС и отдают их в управление крупнейшим игрокам. По оценке АПОЭ, на начало года в России работало около 7 тыс. публичных ЭЗС, из них около 4 тыс.— быстрые.

По словам Александра Мироненко, загрузка публичных ЭЗС компании увеличилась на 63% в августе по сравнению с концом июня, в том числе за счет гибридных автомобилей: на фоне роста цен на бензин и перебоев с топливом их владельцы все чаще используют зарядную инфраструктуру.

Похожую динамику фиксируют и другие крупные операторы, подтверждает председатель АПОЭ Армен Сафарян. Загрузка сети зарядных станций, по его словам, растет уже два с половиной месяца, но пока это эффект отдельных регионов—лидеров по парку электротранспорта, а не всей сети. Средняя загрузка сети в Москве вплотную подошла к порогу окупаемости — семь зарядных сессий на одну станцию в день: если в мае в столице на одну станцию приходилось четыре сессии, то в августе — уже шесть.

В пиковые часы в наиболее востребованных локациях могут возникать очереди, продолжает Александр Мироненко. В Punkt E говорят, что ищут партнеров и прорабатывают установку дополнительных станций именно в тех локациях, где фиксируется наибольшая нагрузка. Если позволяют технические и регуляторные возможности, то компания устанавливает вторую, где-то даже третью станцию. Но существует ряд сложностей: ограничение по свободной мощности на локации, стоимость и сроки технического присоединения, длительный процесс внесения изменений в проекты паркинга с локациями.

Рост трафика на ЭЗС сопровождается повышенным спросом на электромобили и гибриды.

По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в июле выросли на 15%, до 1,3 тыс. штук, гибридов — на 87%, до 13,2 тыс. штук. Суммарно доля автомобилей, которые могут передвигаться на электричестве (EV), превысила 12% рынка, что стало абсолютным рекордом. Лидеры в сегменте электромобилей в первом полугодии — Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что локации с несколькими ЭЗС пользуются большим спросом у водителей, так как гарантируют доступность полной зарядки. Но целесообразность увеличения мощности определяется не только спросом, компания анализирует совокупность факторов: стоимость строительства, особенности участка, качество связи и другие условия. Планы по расширению сети ЭЗС «РусГидро» уже реализуются, есть примеры установки нескольких одиночных ЭЗС в одном месте (Новая Рига, Владивосток), а также строительства крупных комплексов на двенадцать и более станций на М-11 (Москва—Санкт-Петербург).

По словам собеседников “Ъ”, на платных трассах отмечается рост спроса на ЭЗС, и на М-11 на некоторых точках можно попасть в двухчасовые очереди.

В «Автодоре» не прокомментировали “Ъ” спрос на ЭЗС, но уточнили, что развивают инфраструктуру для электромобилей и гибридов в составе многофункциональных зон сервиса. Сейчас на дорогах госкомпании работает более 150 ЭЗС: на М-4 расположено примерно 90 станций, на М-12 до Екатеринбурга — 15, на М-11— 21 (включая два электрохаба). «Госкомпания продолжит развитие электрозарядной инфраструктуры с учетом спроса и востребованности сервисов со стороны пользователей в рамках развития многофункциональных зон сервиса»,— уточняют в «Автодоре».

В АПОЭ подчеркивают, что для расширения сети нужна устойчивая положительная динамика продаж электротранспорта, и рост сети также должен сопровождаться улучшением сервиса. АПОЭ готовит предложения по доработке порядка субсидирования и требованиям к инвесторам в части клиентского взаимодействия с пользователями зарядной инфраструктуры при возникновении нештатных ситуаций.

Йоханнес-Корнелиус Ростовский из «Эйлер Аналитические технологии» считает, что летний рост загрузки ЭЗС, скорее всего, слабо повлияет на инвестиционные решения. Средняя загрузка публичных ЭЗС в России на начало года составляла около 4% от максимальной мощности, в Москве — примерно в два раза больше. Плановая загрузка, при которой новая ЭЗС окупается в пределах пяти-семи лет, должна составлять около 20%, поясняет эксперт, поэтому даже двузначный рост загрузки недостаточно улучшает привлекательность инвестиций строительства ЭЗС. Тем не менее текущий рост трафика поддерживает экономику построенных станций и их операторов, говорит господин Ростовский. Наращивать мощность в точке с высоким спросом, по его мнению, может быть экономически целесообразнее, чем открывать новую ЭЗС.

Анна Тыбинь, Наталия Мирошниченко