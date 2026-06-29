Бензин толкает на электротягу

Россияне стали чаще интересоваться электромобилями на фоне топливного кризиса. Автодилеры рассказали “Ъ FM”, что в этом месяце запросов на покупку таких машин стало как минимум вдвое больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Не бензином едины — интерес к электромобилям растет в России уже не первый месяц. Как сообщал Минпромторг, с начала 2026 года в стране реализовали 44 тыс. автомобилей на гибридной и электротяге — почти вдвое больше год к году. По словам собеседников “Ъ FM”, прирост во многом обеспечил коммерческий сегмент. Особенно в регионах, где ранее уже наблюдались проблемы с поставками топлива, в частности в Крыму. Помогают и льготы — до конца 2026 года субсидия на кредит или лизинг снижает цену отечественной модели примерно на треть. При этом те, кто готовится к покупке, в основном не хотят переплачивать за премиум-сегмент и выбирают недорогие модели, отмечает основатель E.N. Cars Евгений Забелин:

«В метриках пока оценивать рано, но клиенты спрашивают. Людям нужны недорогие электромобили для замены ДВС. Например, Changan Qiyuan Q05 стоит около 2 млн руб., GAC AION Y — меньше 2 млн. В бюджетном сегменте они самые популярные. Дальше идет резкий разрыв — следующие электромобили уже в премиуме: из-за утильсбора Xiaomi и Zeekr стоят порядка 10 млн руб.».

В «Автостате» считают, что рынок авто на альтернативной тяге почувствует эффект топливных проблем только через два-три месяца, и только если дефицит окажется затяжным. Пока резкого рывка статистика не показывает. По данным агентства, с 22 по 28 июня на учет встал 231 электромобиль. Это почти вдвое больше, чем неделей ранее, но до майских показателей не дотягивает. С подключаемыми гибридами ситуация похожая. Даже при росте интереса электрокары останутся нишевым сегментом, уверен президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Сети электрозаправок не развиты. Электромобили покупают как второй-третий автомобиль в семью те, у кого есть коттедж или парковка с возможностью подключения зарядки. Говорить о массовой пересадке не приходится. Другое дело, что на фоне историй с дефицитом бензина ко мне несколько человек обратились. Может быть, рынок увеличится, но будет продано не 12 тыс., как в 2025-м, а на 3-4 тыс. больше. Электромобиль в основном дороже любого автомобиля с ДВС».

Между тем, чтобы избежать неудобств с электрокарами, часть автомобилистов выбирает более привычную альтернативу — газобаллонное оборудование. Это позволяет сократить затраты на топливо почти вдвое, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Правда, стоимость установки — минимум 50 тыс. руб., говорит основатель центра «Медведев ГБО» Сергей Медведев:

«Человек звонит и спрашивает: "Можно ли установить и когда?" Цена уже на третьем месте. Люди готовы ждать месяц, готовы доплатить, чтобы переоборудоваться раньше. Сервис загружен на 110-120%. В среднем в день можно переоборудовать до 30 машин. Сейчас звонят владельцы BMW X6, Range Rover, Porsche. Установка обойдется от 60 тыс. руб. в зависимости от комплектации».

Если считать по расходам на 100 км, поездка на АИ-95 обойдется примерно в 580 руб., на газе — около 300 руб., на электротяге — от 180 до 450 руб. Цифры работают против бензина. Но пока не настолько, чтобы водители массово меняли машину и привычки.

Екатерина Вихарева